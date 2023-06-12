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Лукашенко поздравил Путина с Днем России
С Днем России Президента Владимира Путина поздравил глава белорусского государства.
"Этот праздник стал для всех россиян символом народного единства и гордости, веры в лучшее будущее своей великой страны, обладающей богатейшей историей и уникальным культурным наследием, - говорится в поздравлении. - Сегодня Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене. Ваши приверженность идеалам справедливости, высокая ответственность за судьбу государства, стремление к обеспечению безопасности получили всеобщую поддержку разных поколений российских граждан. Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", - отметил Александр Лукашенко.
Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета Министров Союзного государства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеславу Володину.
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