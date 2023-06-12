Лукашенко поздравил Путина с Днем России

"Этот праздник стал для всех россиян символом народного единства и гордости, веры в лучшее будущее своей великой страны, обладающей богатейшей историей и уникальным культурным наследием, - говорится в поздравлении. - Сегодня Российская Федерация твердо отстаивает национальные интересы, создает условия для суверенного развития, последовательно укрепляет позиции на международной арене. Ваши приверженность идеалам справедливости, высокая ответственность за судьбу государства, стремление к обеспечению безопасности получили всеобщую поддержку разных поколений российских граждан. Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться", - отметил Александр Лукашенко.