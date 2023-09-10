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Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением в России единого дня голосования
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с успешным проведением важного для внутриполитической жизни России события - единого дня голосования, сообщает БЕЛТА.
"Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества, - подчеркнул белорусский лидер. - Убежден, народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой".
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину доброго здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всего задуманного.
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