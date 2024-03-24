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Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства страны с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкойпресс-службуглавы государства.

"В этот день мы чествуем людей разных профессий, которые ежедневным напряженным трудом делают нашу жизнь более комфортной, удобной и уютной, создавая настроение миллионам белорусов. Убежден, эффективно решая важнейшие задачи, стоящие перед отраслью, работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и впредь будут вносить весомый вклад в развитие Беларуси и благополучие нашего народа", - говорится в поздравлении.

Президент выразил признательность сотрудникам и ветеранам сферы услуг за высокий профессионализм, ответственность и преданность своему делу.

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