Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с Днем энергетика. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Отечественный энергетический комплекс является одной из важнейших составляющих промышленного и инновационного развития национальной экономики, - отметил глава государства. - Благодаря вашим высокому мастерству, знаниям и богатому опыту отрасль уверенно движется вперед: успешно реализуются крупные высокотехнологичные проекты, вводятся в строй новые объекты, модернизируется электросетевая инфраструктура, осваиваются передовые технологии".

"Ключевое место в энергосистеме страны сегодня занимает Белорусская атомная станция, а введение в эксплуатацию ее второго энергоблока является главным событием года в отечественной энергетике и еще больше укрепляет позиции нашего государства как ядерной державы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент выразил убежденность, что интеллектуальный потенциал, а также заложенные ветеранами традиции позволят и в дальнейшем эффективно решать поставленные перед отраслью задачи.