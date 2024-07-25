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Лукашенко поздравил работников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем пожарной службы Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Каждый из вас выбрал уникальную профессию, которая требует особого мужества, отваги и высочайшей компетенции. Ведь от оперативности и слаженности вашей командной работы зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное - жизни людей.
Вы всегда в готовности номер один, всегда на боевом посту, успешно противодействуя огненной стихии и другим опасностям. Именно поэтому белорусские спасатели пользуются таким доверием и уважением наших граждан.
Сегодня органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям имеют все необходимое, чтобы оперативно реагировать на любые возникающие угрозы техногенного и природного характера, на должном уровне решать поставленные задачи, обеспечивая мир и спокойствие в нашей Беларуси. Пусть так будет и впредь.
Благодарю за службу всех действующих сотрудников и доблестных ветеранов, которые свято хранят традиции, верны своему долгу и Отечеству.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи, а вашим семьям - мира и добра".
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