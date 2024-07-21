Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

День металлурга объединяет всех сильных духом людей, которые трудятся в металлургической промышленности, стоят у сталеплавильных печей, прокатных станов, обеспечивают производство сырьем и материалами, отметил глава государства.

"Плоды вашей нелегкой работы служат основой многих производственных процессов. Использование белорусских разработок и марок стали, которые по праву считаются одними из лучших в мире, способствует укреплению ключевых сфер экономики, машиностроения, энергетики, строительства, повышению обороноспособности и национальной безопасности нашей страны", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность в том, что металлурги и дальше будут продолжать славные традиции трудовых коллективов и выполнять все задачи, стоящие перед этой отраслью.

Особые слова благодарности белорусский лидер адресовал ветеранам отрасли, чьи знания и умения создали прочный каркас для эффективной работы белорусской металлургии.