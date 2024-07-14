Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов Беларуси с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов страны с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

"Налоговая служба Беларуси выполняет важную функцию - обеспечивает наполнение бюджета, постоянно совершенствуя механизмы своей работы, внедряя самый передовой опыт и новейшие цифровые сервисы",

- говорится в поздравлении.

В настоящее время одним из экономических приоритетов Беларуси является изменение привычной логистики отечественных товаров, поиск новых рынков и партнеров, обратил внимание глава государства. В этих условиях необходимо поддерживать благоприятную среду для добросовестных плательщиков и инвесторов, сочетая оптимальную налоговую нагрузку с разумным контролем, отметил белорусский лидер.

"Убежден, что и в дальнейшем вы будете демонстрировать компетентность, честность и ответственность на всех уровнях, а ваши конструктивность и способность работать на перспективу станут надежной гарантией решения значимых для Беларуси задач",

- подчеркнул Президент.