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Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, пишет БЕЛТА.
"Своим ежедневным упорным трудом вы обеспечиваете развитие одного из ключевых секторов отечественной экономики, энергетическую безопасность страны, устойчивое функционирование производственных и социальных объектов, комфорт и уют в каждом доме, - отметил глава государства. - Вас объединяют профессионализм, ответственность, патриотизм и многолетние традиции трудовых коллективов, а использование передовых технологий обеспечивает высокую эффективность вашей работы".
Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что белорусские нефтяники и газовики и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.
Президент пожелал всем здоровья, мира и благополучия.
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