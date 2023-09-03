Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, пишет БЕЛТА.

"Своим ежедневным упорным трудом вы обеспечиваете развитие одного из ключевых секторов отечественной экономики, энергетическую безопасность страны, устойчивое функционирование производственных и социальных объектов, комфорт и уют в каждом доме, - отметил глава государства. - Вас объединяют профессионализм, ответственность, патриотизм и многолетние традиции трудовых коллективов, а использование передовых технологий обеспечивает высокую эффективность вашей работы".

Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что белорусские нефтяники и газовики и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.