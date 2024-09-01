Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службубелорусского лидера.

"В этих стратегических отраслях белорусской экономики, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие страны, трудятся тысячи людей, которых объединяют ответственное отношение и преданность любимому делу. Работая в непростых условиях и демонстрируя организованность, компетентность и целеустремленность, вы вносите значительный вклад в укрепление энергетической безопасности, увеличение экспортного потенциала республики",

- подчеркнул Александр Лукашенко.