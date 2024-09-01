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Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службубелорусского лидера.
"В этих стратегических отраслях белорусской экономики, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие страны, трудятся тысячи людей, которых объединяют ответственное отношение и преданность любимому делу. Работая в непростых условиях и демонстрируя организованность, компетентность и целеустремленность, вы вносите значительный вклад в укрепление энергетической безопасности, увеличение экспортного потенциала республики",
- подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства выразил убеждение, что труженики нефтяной, газовой и топливной промышленности и впредь будут эффективно решать все задачи, от чего зависят успехи белорусской промышленности, благополучие и качество жизни белорусских граждан.
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