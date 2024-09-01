ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником

Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службубелорусского лидера.

"В этих стратегических отраслях белорусской экономики, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие страны, трудятся тысячи людей, которых объединяют ответственное отношение и преданность любимому делу. Работая в непростых условиях и демонстрируя организованность, компетентность и целеустремленность, вы вносите значительный вклад в укрепление энергетической безопасности, увеличение экспортного потенциала республики",

- подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил убеждение, что труженики нефтяной, газовой и топливной промышленности и впредь будут эффективно решать все задачи, от чего зависят успехи белорусской промышленности, благополучие и качество жизни белорусских граждан.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все