Лукашенко поздравил работников и ветеранов организаций Госкомвоенпрома с 20-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов организаций, входящих в систему Государственного военно-промышленного комитета, с 20-летием со дня образования ГВПК. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.



"Обретя в начале 90-х годов прошлого века независимость, в Беларуси начали создавать новую самостоятельную отрасль экономики - оружейную, призванную обеспечить безопасность и обороноспособность молодого суверенного государства", - говорится в поздравлении.



Объективно необходимым шагом в тех условиях стало решение о формировании Госкомвоенпрома, который в качестве органа государственного управления в тесном взаимодействии с другими силовыми ведомствами должен развивать отечественный ВПК, совершенствовать имеющиеся и создавать новые образцы вооружения, военной и специальной техники, отметил Президент.



За два десятилетия белорусскими оружейниками пройден нелегкий путь от простой модернизации советских образцов вооружения до создания новых отечественных, отвечающих самым высоким современным требованиям, которые сейчас хорошо известны и востребованы во многих регионах мира, констатировал белорусский лидер.



"Убежден, что работники отрасли, понимая важность своего труда для сохранения мира на белорусской земле, и впредь в рамках собственных компетенций сделают все возможное, чтобы наши Вооруженные Силы могли не только сдерживать, а если потребуется - усмирить любого агрессора", - подчеркнул глава государства.



