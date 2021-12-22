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Лукашенко поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика
Выдать лицензию на начало физического пуска второго энергоблока БелАЭС. Соответствующее решение принято коллегией МЧС на основании представленных Госатомнадзором материалов. Об этом стало известно накануне Дня энергетика, который отмечается сегодня, 22 декабря. Президент Александр Лукашенко направил поздравления работникам и ветеранам отрасли.
В нем говорится: "Вы трудитесь в стратегически важной отрасли отечественной экономики и по праву можете гордиться своими достижениями". "В Беларуси успешно функционирует первый блок атомной электростанции, постоянно модернизируется сетевая инфраструктура, - отметил глава государства. - В результате все наши предприятия, объекты социальной сферы, жилой фонд в полной мере обеспечены теплом и электроэнергией, а Беларусь - надежный ее экспортер".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что накопленный опыт и сложившиеся трудовые традиции позволят организациям энергосистемы и далее ставить амбициозные задачи и эффективно их решать, способствуя развитию и процветанию родной Беларуси.
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