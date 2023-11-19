Лукашенко поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

"Наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве - самый мирный и созидательный на земле. Хлеборобов веками воспевали в стихах и прозе, увековечивали на художественных полотнах, а венок из золотых колосьев с цветами льна и клевера на Государственном гербе суверенной Беларуси стал ярким символом процветания, достатка и огромного трудолюбия всех жителей нашей прекрасной страны", - говорится в поздравлении.

Глава государства заметил, что в этот день подводят итоги сельскохозяйственного года и чествуют работников агропромышленного комплекса. "Благодаря вам обеспечивается собственная продовольственная безопасность, республика подтверждает свою надежность по всем экспортным направлениям, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден, важные задачи по повышению урожайности различных культур, модернизации и строительству современных комплексов, внедрению передовых технологий производства и достижений отечественной аграрной науки будут выполнены и поднимут отрасль на новый уровень".

Президент пожелал работникам и ветеранам сельского хозяйства, а также их близким здоровья, счастья и чистого неба над головой.