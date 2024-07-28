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Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования органов торговли
Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования органов торговли Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуПрезидента.
"Целый век ваша непростая и нужная ежедневная работа помогает обеспечивать экономическую безопасность страны и социальное благополучие населения, - говорится в поздравлении. - Не останавливаясь на достигнутом, сегодня вы продолжаете динамично развиваться: растут объемы продаж, открываются магазины и объекты общественного питания, появляются новые товары и услуги, совершенствуется качество обслуживания. И за этими достижениями стоят работники торговли, грамотные и ответственные".
Президент отметил символизм того, что торговля отмечает свой юбилей в Год качества, ведь слоганы "Сделано в Беларуси" и "Купляйце беларускае" давно стали национальными брендами, которыми белорусы по праву гордятся.
"Убежден, что и в дальнейшем вы будете сохранять и приумножать лучшие традиции, с честью выполнять задачи, стоящие перед отраслью", - подчеркнул глава государства.
Отдельные слова признательности Александр Лукашенко адресовал ветеранам отрасли, чей честный многолетний труд является отличным примером для молодого поколения.
Президент пожелал всем работникам торговли профессиональных достижений, вдохновения и воплощения самых смелых планов и инновационных идей во имя процветания родной Беларуси: "Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким".
Фото: БЕЛТА
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