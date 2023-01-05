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Лукашенко поздравил работников системы соцзащиты с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты.
В Беларуси любые преобразования всегда направлены на то, чтобы каждый человек с рождения до глубокой старости был максимально защищен государством.
Важнейшую роль в этом благородном деле играют профессионалыс большим сердцем - работники социальной сферы. Проявляя искреннюю заботу о своих подопечных - а это в основном дети, люди пожилого возраста и те, чьи физические или ментальные возможности ограничены, - вы способствуете милосердию, состраданию, безусловной поддержке нуждающихся, сохраняя и приумножая эти традиционные для нас национальные ценности.
Убежден, своим добросовестным и созидательным трудом вы продолжите вносить достойный вклад в счастливое будущее Беларуси и ее народа.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех начинаниях.
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