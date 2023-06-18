Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

"Давая клятву верности профессии, вы берете на себя ответственность за судьбы людей, за жизнь и здоровье каждого пациента. Это благородный и смелый выбор, - говорится в поздравлении. - Добросовестно и бескорыстно выполняя свой профессиональный долг, проявляя искреннюю заботу и милосердие к тем, кто нуждается в вашей помощи, особенно в самых отдаленных уголках Беларуси, постоянно развивая компетенции и технологии, вы укрепляете имидж отечественного здравоохранения, которое по многим позициям признается одним из лучших в мире".