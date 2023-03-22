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Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов Витебской таможни с 30-летием со дня ее образования
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов Витебской таможни с 30-летием со дня ее образования, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"За эти годы ваш коллектив накопил серьезный кадровый и технический потенциал для решения на должном уровне важнейших государственных задач по поддержке белорусского экспорта, обеспечения транзита и благоприятного делового климата, - отметил Глава государства. - Все это позволяет вам сегодня успешно выполнять свои функции в условиях нарастающего внешнего давления и непрекращающихся попыток дестабилизации ситуации внутри страны".
"Убежден, вы и впредь будете с честью и достоинством служить стране и народу, защищая суверенитет и независимость Беларуси, своевременно и адекватно отвечая на постоянно возникающие новые риски и угрозы для экономики страны и ее внутреннего рынка. Этому способствует слаженная деятельность руководства и сотрудников таможни, ваш профессионализм, мастерство и патриотизм", - подчеркнул Президент.
Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам, которые закладывали традиции службы, совершенствовали формы и методы работы‚ а сегодня передают опыт молодым сотрудникам для достижения ими высоких трудовых показателей.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба и новых достижений на благо Отечества.
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