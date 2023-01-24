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Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста СССР Юрия Башмета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста СССР Юрия Башмета, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Вы успешно реализуете себя на профессиональном поприще, духовно обогащая и наполняя сердца миллионов поклонников классической музыки добрыми эмоциями. Большого уважения заслуживает Ваша деятельность по поддержке талантливой молодежи, для которой Вы являетесь авторитетным наставником", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что яркий талант Юрия Башмета, его самоотверженное служение искусству и в дальнейшем будут способствовать развитию и укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.
Александр Лукашенко пожелал артисту счастья, здоровья, вдохновения и новых творческих свершений.
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