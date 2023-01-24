Лукашенко поздравил с 70-летием народного артиста СССР Юрия Башмета

"Вы успешно реализуете себя на профессиональном поприще, духовно обогащая и наполняя сердца миллионов поклонников классической музыки добрыми эмоциями. Большого уважения заслуживает Ваша деятельность по поддержке талантливой молодежи, для которой Вы являетесь авторитетным наставником", - говорится в поздравлении.