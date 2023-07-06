Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку СССР Тамару Синявскую, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря неповторимому и проникновенному голосу, необыкновенной внутренней силе и красоте Вы завоевали всенародную известность и признание, покорили сердца слушателей разных поколений", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сегодня Тамара Синявская щедро делится своим богатым сценическим опытом с молодыми исполнителями, помогает им достичь вершин вокального мастерства.