Лукашенко поздравил Сантьяго Пенью с избранием Президентом Парагвая

"Убежден, что под Вашим руководством страна укрепит свой международный авторитет и достигнет значительных результатов в отстаивании национальных интересов, обеспечении благополучия и процветания парагвайского народа, - говорится в поздравлении. - Можете рассчитывать на Беларусь как на надежного и ответственного партнера, заинтересованного в развитии отношений с Парагваем на основе взаимных уважения и понимания в целях защиты независимости наших государств и поддержки справедливого миропорядка".