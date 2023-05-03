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Лукашенко поздравил Сантьяго Пенью с избранием Президентом Парагвая

Лукашенко поздравил Сантьяго Пенью с избранием Президентом Парагвая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сантьяго Пенью с избранием на должность Президента Республики Парагвай, пишет БЕЛТА.

"Убежден, что под Вашим руководством страна укрепит свой международный авторитет и достигнет значительных результатов в отстаивании национальных интересов, обеспечении благополучия и процветания парагвайского народа, - говорится в поздравлении. - Можете рассчитывать на Беларусь как на надежного и ответственного партнера, заинтересованного в развитии отношений с Парагваем на основе взаимных уважения и понимания в целях защиты независимости наших государств и поддержки справедливого миропорядка".

Александр Лукашенко пожелал Сантьяго Пенье отличного здоровья и неисчерпаемой энергии для осуществления всех планов.

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