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Лукашенко поздравил Шахбаза Шарифа с избранием на должность премьер-министра Пакистана
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Миана Мухаммада Шахбаза Шарифа с избранием на должность премьер-министра Исламской Республики Пакистан, а также с успешным проведением избирательной кампании и формированием правительства Пакистана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой впресс-службубелорусского лидера.
"Желаю Вам реализовать все планы и проекты для дальнейшего развития вашей красивой страны, удовлетворения потребностей пакистанского общества. Убежден, что сотрудничество с Минском будет этому содействовать. Исламабад на протяжении 30 лет является нашим надежным партнером. Приятно отметить, что правительства Беларуси и Пакистана добросовестно исполняют договоренность об активизации двусторонних связей, которой мы достигли во время личных встреч в Самарканде и Астане в 2022 году", - говорится в поздравлении.
Так, в 2023 году состоялись заседание Совместной белорусско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске, официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Исламабад и другие двусторонние мероприятия.
"Подтверждаю готовность посетить Пакистан в этом году. Убежден, что наша встреча поспособствует углублению взаимодействия в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, нефтехимии, электротранспорта, образования, науки и технологий", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Шахбазу Шарифу крепкого здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а также мира и благополучия пакистанскому народу.
Фото: АР/ТАСС
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