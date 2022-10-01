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Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днем провозглашения КНР
Поздравление его Превосходительству господину Си Цзиньпину, Председателю Китайской Народной Республики.
Ваше Превосходительство, примите от имени дружественного белорусского народа и от меня лично самые теплые и искренние поздравления по случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики.
Под руководством Коммунистической партии ваша страна предпринимает решительные шаги для реализации "цели второго столетия", становясь все более современным, процветающим и сильным государством.
Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется. В сентябре 2022 года в городе Самарканде мы повысили уровень отношений до железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. Беларусь начала движение по пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества.
Минск остается активным участником инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства.
Убежден, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики, будут претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества.
Примите, Ваше Превосходительство, пожелания доброго здоровья, успехов в государственной деятельности, направленной на благополучие, мир и процветание братского китайского народа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
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