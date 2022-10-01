Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днем провозглашения КНР

Поздравление его Превосходительству господину Си Цзиньпину, Председателю Китайской Народной Республики.



Ваше Превосходительство, примите от имени дружественного белорусского народа и от меня лично самые теплые и искренние поздравления по случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики.



Под руководством Коммунистической партии ваша страна предпринимает решительные шаги для реализации "цели второго столетия", становясь все более современным, процветающим и сильным государством.



Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется. В сентябре 2022 года в городе Самарканде мы повысили уровень отношений до железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. Беларусь начала движение по пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества.



Минск остается активным участником инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства.



Убежден, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики, будут претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества.



Примите, Ваше Превосходительство, пожелания доброго здоровья, успехов в государственной деятельности, направленной на благополучие, мир и процветание братского китайского народа.



Президент Беларуси Александр Лукашенко