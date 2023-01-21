Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны и пригласил посетить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны, пишет БелТА.

"Прошедший год ознаменовался выдающимися достижениями и достойными победами Китайской Народной Республики как внутри страны, так и на международной арене, - отметил глава государства. - Весь мир стал свидетелем ярких зимних Олимпийских игр в Пекине, стремительных темпов развития космической программы Китая, активного продвижения инициатив в области глобального развития и безопасности, уверенных шагов на пути к возрождению великой китайской нации и построению социализма с китайской спецификой, а также исторических решений XX съезда Коммунистической партии Китая".

"Несмотря на все сложности, которые принес год Тигра, мы совместными усилиями смогли добиться значительных успехов в наращивании белорусско-китайского сотрудничества, - подчеркнул Президент. - На полях саммита ШОС подписан внушительный пакет двусторонних соглашений, которые отвечают интересам обоих государств и позволят еще больше укрепить дружбу между нашими странами. Отношения Минска и Пекина вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В индустриальном парке "Великий камень" динамично продвигается проект в области традиционной китайской медицины. Продолжает работу совместное предприятие по сборке легковых автомобилей "БЕЛДЖИ".

"Заверяю в готовности вместе с Вами и далее развивать весь комплекс белорусско-китайских отношений, углублять взаимодействие на международной арене в целях построения справедливого и мирного глобального порядка. Приглашаю Ваше Превосходительство посетить Республику Беларусь, где Вас знают и ценят как настоящего друга и где Вам будет оказан самый теплый и радушный прием", - отметил Александр Лукашенко.