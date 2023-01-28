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Лукашенко поздравил Соболенко с победой на Australian Open
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.
"Первый смотрел, болел, переживал, местами выражался нецензурно, но предсказал победу - во втором и третьем сете. И, конечно, сразу поздравил!" - пишет Telegram-канал"Пул Первого".
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