Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери: Пусть любовь и благодарность детей станут для вас лучшей наградой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Этот добрый и нежный праздник олицетворяет величие духовной силы и святость материнства как бесценного источника жизни и одного из высочайших качеств женственности, - отметил глава государства. - Близкий и родной для каждого образ матери мы проносим в сердце через всю жизнь. В материнской душе безграничной любовью отзываются самые обыденные события нашего земного пути. Своей мудростью и искренностью вы учите детей быть самостоятельными, прививаете им нравственные ценности и ориентиры".

"Сердечно благодарю каждую из вас за чуткость, терпение и заботу о благополучии семьи и уюте домашнего очага. Слова глубокого уважения и низкий поклон многодетным и приемным мамам, а также воспитывающим ребят с особенностями развития. Ваши внимание и участие вселяют в них доброту, надежду на лучшее и уверенность в собственных силах", - отметил Президент.

"Желаю всем женщинам крепкого здоровья и счастья, а каждой белорусской семье - мира и взаимопонимания. Пусть любовь и благодарность детей станут для вас лучшей наградой", - пожелал Александр Лукашенко.

Фото из открытых интернет-источников

Читайте также