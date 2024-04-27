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Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием

Лукашенко поздравил Стаса Михайлова с 55-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Станислава Михайлова с 55-летием. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуглавы государства.

"Благодаря творческому таланту, трудолюбию и обаянию Вы заняли достойное место среди звезд современной эстрады. Ваша неповторимая манера исполнения, отличающаяся особой искренностью и глубиной чувств, покорила сердца миллионов поклонников. На белорусской земле Вас ценят как замечательного артиста, который вносит большой вклад в укрепление культурных связей между братскими народами Беларуси и России",

- говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Станиславу Михайлову долголетия, вдохновения и неиссякаемой энергии.

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