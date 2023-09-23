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Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2023" в Зельве
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2023" в г.п.Зельва, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Поздравляю вас с окончанием жатвы и замечательным праздником "Дажынкі-2023" . Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики области, которая благодаря вашим стабильным высоким результатам стала визитной карточкой Гродненщины, - отметил Глава государства. - Нынешний год - не исключение. Областью собрано около 1 миллиона 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности почти 50 центнеров с гектара. Это лучший результат в стране. Выращен рекордный урожай озимого рапса. В настоящий момент продуктивно идет уборка других сельскохозяйственных культур".
"Убежден в ваших дальнейших успехах на ниве созидания. Ведь у вас для этого есть все необходимое: знания и опыт, привычка к рачительному труду, смелость в принятии неординарных решений и внедрении передовых технологий", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал воплощения в жизнь самых смелых планов и амбициозных начинаний, способствующих процветанию нашего государства, а также счастья, оптимизма и благополучия под мирным небом Беларуси.
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