Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2023" в Зельве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2023" в г.п.Зельва, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поздравляю вас с окончанием жатвы и замечательным праздником "Дажынкі-2023" . Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей экономики области, которая благодаря вашим стабильным высоким результатам стала визитной карточкой Гродненщины, - отметил Глава государства. - Нынешний год - не исключение. Областью собрано около 1 миллиона 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности почти 50 центнеров с гектара. Это лучший результат в стране. Выращен рекордный урожай озимого рапса. В настоящий момент продуктивно идет уборка других сельскохозяйственных культур".

"Убежден в ваших дальнейших успехах на ниве созидания. Ведь у вас для этого есть все необходимое: знания и опыт, привычка к рачительному труду, смелость в принятии неординарных решений и внедрении передовых технологий", - подчеркнул Президент.