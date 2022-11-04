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Лукашенко поздравил участников с открытием XXVIII Минского международного кинофестиваля "Лістапад"
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников с открытием XXVIII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", пишет БелТА.
"Нынешнее мероприятие под девизом "Настоящие ценности" объединило беспрецедентное количество участников и искренне приветствует на нашей мирной земле единомышленников - заслуженных мэтров, талантливую молодежь, которая делает первые шаги в фильмопроизводстве, и искренних любителей кинематографа", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что форум продолжит добрые традиции по поддержке идеалов гуманизма, укреплению согласия и взаимопонимания между народами, в Год исторической памяти еще раз напомнит о святых нерушимых духовных заветах.
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