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Лукашенко поздравил ученых с праздником: В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки. Об сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу главы государства.
"Наука - фундамент государственности. В авангарде развития цивилизаций, стран и народов всегда стояли люди незаурядного ума, высокого интеллекта и необыкновенного трудолюбия. Быть настоящим ученым - значит смотреть за горизонт, открывая людям новые перспективы и возможности, создавая научные школы, передавая опыт и знания своим многочисленным ученикам и последователям", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что в Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность. "И промышленности, и сельскому хозяйству, и социальной сфере нужны прорывные инновационные идеи и разработки. Государство, предоставившее отечественным ученым достойные условия для исследовательской и практической работы, вправе рассчитывать на исключительную преданность национальным интересам", - подчеркнул Президент.
Глава государства убежден, что, служа великой цели - созиданию во имя мира, ученые внесут свой весомый вклад в укрепление гуманитарной безопасности и обеспечение технологического суверенитета Беларуси.
Поздравление Президента Беларуси с Днем белорусской науки
Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем белорусской науки.
Наука - фундамент государственности. В авангарде развития цивилизаций, стран и народов всегда стояли люди незаурядного ума, высокого интеллекта и необыкновенного трудолюбия.
Быть настоящим ученым - значит смотреть за горизонт, открывая людям новые перспективы и возможности, создавая научные школы, передавая опыт и знания своим многочисленным ученикам и последователям.
В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность. И промышленности, и сельскому хозяйству, и социальной сфере нужны прорывные инновационные идеи и разработки. Государство, предоставившее отечественным ученым достойные условия для исследовательской и практической работы, вправе рассчитывать на исключительную преданность национальным интересам.
Убежден, что, служа великой цели - созиданию во имя мира, вы внесете свой весомый вклад в укрепление гуманитарной безопасности и обеспечение технологического суверенитета нашей страны.
Долгих вам творческих лет, крепкого здоровья, новых научных свершений во имя будущего родной Беларуси.
Александр Лукашенко.
29 января 2023 года.
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