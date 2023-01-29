Лукашенко поздравил ученых с праздником: В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки. Об сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу главы государства.

"Наука - фундамент государственности. В авангарде развития цивилизаций, стран и народов всегда стояли люди незаурядного ума, высокого интеллекта и необыкновенного трудолюбия. Быть настоящим ученым - значит смотреть за горизонт, открывая людям новые перспективы и возможности, создавая научные школы, передавая опыт и знания своим многочисленным ученикам и последователям", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность. "И промышленности, и сельскому хозяйству, и социальной сфере нужны прорывные инновационные идеи и разработки. Государство, предоставившее отечественным ученым достойные условия для исследовательской и практической работы, вправе рассчитывать на исключительную преданность национальным интересам", - подчеркнул Президент.

Глава государства убежден, что, служа великой цели - созиданию во имя мира, ученые внесут свой весомый вклад в укрепление гуманитарной безопасности и обеспечение технологического суверенитета Беларуси.

Поздравление Президента Беларуси с Днем белорусской науки

Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем белорусской науки.

Наука - фундамент государственности. В авангарде развития цивилизаций, стран и народов всегда стояли люди незаурядного ума, высокого интеллекта и необыкновенного трудолюбия.

Быть настоящим ученым - значит смотреть за горизонт, открывая людям новые перспективы и возможности, создавая научные школы, передавая опыт и знания своим многочисленным ученикам и последователям.

В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность. И промышленности, и сельскому хозяйству, и социальной сфере нужны прорывные инновационные идеи и разработки. Государство, предоставившее отечественным ученым достойные условия для исследовательской и практической работы, вправе рассчитывать на исключительную преданность национальным интересам.

Убежден, что, служа великой цели - созиданию во имя мира, вы внесете свой весомый вклад в укрепление гуманитарной безопасности и обеспечение технологического суверенитета нашей страны.

Долгих вам творческих лет, крепкого здоровья, новых научных свершений во имя будущего родной Беларуси.

Александр Лукашенко.