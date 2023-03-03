Лукашенко поздравил Во Ван Тхыонга с избранием Президентом Вьетнама

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Во Ван Тхыонга с избранием Президентом Социалистической Республики Вьетнам, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что под эффективным руководством Коммунистической партии и при Вашем личном участии Вьетнам ждут новые великие свершения на пути устойчивого развития", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Минск и Ханой объединяют давние связи дружбы. "Беларусь уделяет приоритетное внимание расширению политического и экономического сотрудничества с Вашей страной, в которой мы видим надежного партнера в Юго-Восточной Азии, - отметил Президент. - Рассчитываю на Вашу поддержку в углублении двустороннего диалога, взаимодействии на международной арене".