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Лукашенко поздравил Во Ван Тхыонга с избранием Президентом Вьетнама
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Во Ван Тхыонга с избранием Президентом Социалистической Республики Вьетнам, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Убежден, что под эффективным руководством Коммунистической партии и при Вашем личном участии Вьетнам ждут новые великие свершения на пути устойчивого развития", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Минск и Ханой объединяют давние связи дружбы. "Беларусь уделяет приоритетное внимание расширению политического и экономического сотрудничества с Вашей страной, в которой мы видим надежного партнера в Юго-Восточной Азии, - отметил Президент. - Рассчитываю на Вашу поддержку в углублении двустороннего диалога, взаимодействии на международной арене".
Александр Лукашенко пожелал Во Ван Тхыонгу крепкого здоровья и успехов в исполнении важных государственных обязанностей.
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