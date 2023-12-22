Лукашенко поздравил Вучича с уверенной победой его коалиции на парламентских выборах в Сербии

"Такой результат - это прежде всего подтверждение доверия избирателей и результат усердной работы Вашей команды по укреплению страны и отстаиванию ее национальных интересов. Белорусская сторона готова к активному взаимодействию с новым составом Народной cкупщины и Правительства Республики Сербия по углублению дружественных межгосударственных отношений и сотрудничества в различных отраслях. Рассчитываю, что все вопросы двусторонней повестки дня, которые мы обсуждали во время нашей недавней встречи в Дубае, будут успешно решены в ближайшее время", - говорится в поздравлении.