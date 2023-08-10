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Лукашенко поздравил жителей Солигорска и Солигорского района с 65-летием города
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска и Солигорского района с 65-летием города, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Праздник белорусской столицы красного золота объединяет всех жителей Солигорщины. Для вас всемирно известное градообразующее предприятие "Беларуськалий" является не только брендом, но и дорогим сердцу местом трудовых достижений представителей многих семей, вторым домом для целых династий почетной профессии шахтера", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что жители региона своим каждодневным добросовестным трудом вносят большой вклад в развитие страны и, конечно же, родного города, делая его еще более красивым и комфортным.
"Сегодня мы по праву можем гордиться Солигорском, за непродолжительное время превратившимся из небольшого поселка в мощный и динамично развивающийся промышленный центр, в котором возводятся жилые микрорайоны, образовательные, спортивные и другие социальные объекты", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал жителям региона крепкого здоровья, успехов, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. "Пусть 65-летие города станет отправной точкой для реализации новых созидательных и амбициозных планов", - добавил белорусский лидер.
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