Лукашенко поздравил Зюганова с 80-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия Зюганова с 80-летием, пишет БЕЛТА.



"Являясь одним из наиболее опытных и самых известных российских политиков, Вы пользуетесь заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и зарубежных партнеров. Ваша многолетняя политическая деятельность неотделима от современной истории России, особенно в деле укрепления ее государственности и формирования представительной власти", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что в Беларуси Геннадия Зюганова знают и высоко ценят как убежденного сторонника интеграционных процессов.



"Искренне признателен за Ваш вклад в союзное строительство, развитие белорусско-российских межпарламентских связей. От души желаю Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, доброго здоровья и долголетия, благополучия и успехов в Вашей активной разноплановой работе", - говорится в поздравлении.