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Лукашенко пожелал палестинскому народу скорейшего достижения согласия и налаживания мирной жизни
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь как страна - основательница Организации Объединенных Наций последовательно выступает за неукоснительное выполнение Устава ООН, - говорится в поздравлении. - В нынешний непредсказуемый период турбулентности в сферах глобальной политики, экономики и безопасности как никогда ранее актуально звучит одно из главных положений этого документа - принцип равноправия и самоопределения народов, который ставит целью развитие дружественных отношений между нациями на основе взаимного уважения".
Президент обратил внимание на то, что на протяжении последних 75 лет становится все более громогласным призыв палестинцев к международному сообществу поддержать их на пути обретения государственности и национального суверенитета в соответствии с общепринятыми международно-правовыми нормами и решениями Генеральной Ассамблеи ООН.
"Сегодня большей части человечества понятно, что поиск исторического компромисса для создания Государства Палестина, установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке являются важной основой не только благополучия региона, но и стабильности во всем мире", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Махмуду Аббасу и палестинскому народу скорейшего достижения согласия и налаживания мирной жизни на их земле.
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