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Лукашенко предложил обеспечить руководство Польши не только дровами, но и зерном
Президент Беларуси Александр Лукашенко в беседе с журналистами в Санкт-Петербурге рассказал, как он с Президентом России Владимиром Путиным планирует обеспечить руководство Польши и европейцев зерном, чтобы те не воровали в Украине, сообщает БелТА.
Журналисты поинтересовались, что белорусский лидер привез в подарок своему российскому коллеге, который как раз 7 октября отмечает юбилей. Оказалось, что это трактор BELARUS ручной сборки. На такой модели работает и сам Президент Беларуси.
Рассказал Александр Лукашенко и о том, с каким навесным оборудованием будет подарок. "Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку - навесное устройство - сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим, и Дуде, Моравецкому (президент и премьер-министр Польши. - Прим. БелТА), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам", - ответил Александр Лукашенко.
Фото:БелТА
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