Лукашенко предложил томским и белорусским ученым заняться совместной разработкой передовых технологий

Хорошим примером интеллектуальной кооперации белорусских и томских ученых может стать реализация проекта по производству транзисторов для аэрокосмического и специального назначения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Томской области России Владимиром Мазуром, сообщает БЕЛТА.

Сегодня Томская область входит в тройку лидеров национального научно-технологического рейтинга России, а город Томск именуют студенческой столицей. Между учреждениями образования Беларуси и Томской области действуют 25 договоров о сотрудничестве, выполняется ряд совместных научно-исследовательских проектов.

"Однако, полагаю, потенциал взаимодействия в образовании и науке далеко не раскрыт. Мы должны грамотно и рационально использовать высочайшие компетенции друг друга, - подчеркнул Президент. - Хорошим примером такой интеллектуальной кооперации может стать реализация вашими учеными совместно с нашей Академией наук и компаниями проекта по производству транзисторов для аэрокосмического и специального назначения, что весьма актуально".

"Убежден, вместе нам под силу создавать самые передовые технологии, устраняя нашу зависимость, России и Беларуси, от Запада", - добавил Александр Лукашенко.

