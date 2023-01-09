Союзные программы, совместный медиахолдинг и отмену роуминга обсудили на встрече Президента с государственным секретарем СГ

О движении по интеграционному треку и развитии белорусско-российских отношений шла речь сегодня на встрече Президента с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Как было сказано, 2023 год начинается закономерно, с актуализации нашей союзной повестки. Самое время подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее. Для этого необходимо высшие органы Союзного государства собрать в очном формате. Белорусская сторона предложила алгоритм. Сначала союзный Совмин проведет свое заседание. По итогам будет намечено заседание Высшего государственного совета на уровне первых лиц.

Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В Союзном государстве необходимо создать мощный и современный медиахолдинг

Президент затронул тему сотрудничества в информационной сфере. Она не новая. Прежде уже звучала необходимость реформирования союзных СМИ и создания совместного медиахолдинга.

Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются). Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси, - создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент отметил, что того требует само время. "К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба - идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать", - поставил задачу глава государства.

Он подчеркнул, что администрации президентов Беларуси и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства: "Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Сергей Федорович, комплекс этот, медиахолдинг, должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это движение должно быть продолжено".

Повестка предстоящего заседания ВГС: союзные программы, экономические итоги, отмена роуминга и символика

Что касается проведения Высшего Госсовета Союзного государства, то с точной датой еще определятся. Но повестка принципиально поддержана. Это в первую очередь итоги торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания будет и концепция информационной безопасности Союзного государства.

Как ответ на изменения обстановки в регионе Восточной Европы подняли вопросы отмены роуминга и символики интеграционного объединения, заслушали доклад правительств о реализации 28 союзных программ, которые были утверждены в ноябре 2021 года. Это стало действительно историческим решением лидеров и тотальной перезагрузкой экономического пространства Беларуси и России. Что особенно важно, на фоне несправедливого санкционного, политического и информационного давления на наши страны.

Ответом на вызовы, в том числе на санкционное давление, является совместная практика по формированию программ импортозамещения, новых производственных цепочек, нового технологического уклада. Мы хотим, чтобы программы Союзного государства (в этом году намечено 8 таких программ в сфере микроэлектроники, высоких технологий, обеспечения обороны СГ, в сфере космической деятельности) работали на реальные секторы экономики. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства