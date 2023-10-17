Лукашенко предложил Венесуэле проревизировать сотрудничество и выработать дорожную карту на перспективу

Беларуси и Венесуэле необходимо подвергнуть ревизии различные направления сотрудничества и выработать дорожную карту на перспективу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 17 октября на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто, сообщает БЕЛТА .

"Хорошо, что вы приехали в Беларусь, это очень вовремя. Я думаю, нам не надо знакомиться друг с другом, не надо говорить о наших возможностях и возможностях Венесуэлы в нашем сотрудничестве. Мы знаем друг друга давно и немало сделали в свое время для интенсификации нашего взаимодействия", - отметил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что в силу определенных причин (прежде всего внешних) взаимодействие между странами встало на паузу. "Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы, а что Венесуэла должна сделать в отношении Беларуси. Выработать соответствующий план, дорожную карту наших действий на ближайшую и среднесрочную, а может быть, и долгосрочную перспективы, - заявил глава государства. - Если в эту схему сотрудничества придется включить другие государства, допустим, Кубу, мы согласны. Словом, если вы согласны, то до нового года мы готовы будем, министр иностранных дел будет готов реализовать эти договоренности".

Иван Хиль Пинто прежде всего передал Александру Лукашенко большой привет от Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что полностью разделяет мнение Президента Беларуси по поводу отношений между двумя странами - они достаточно прочные и прошли более чем 20-летний путь укрепления. Весь спектр сотрудничества двух стран обсуждался накануне на встрече министров иностранных дел Беларуси и Венесуэлы, напомнил Иван Хиль Пинто. Стороны, по его словам, наметили планы на ближайшую перспективу.