Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Украину от возможного нанесения удара по Беларуси. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам безопасности, сообщает БелТА.

Президент сразу напомнил, что договоренность о проведении сегодняшнего мероприятия была озвучена на встрече главы государства с военными в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, чтобы еще раз обсудить предложения, касающиеся обеспечения безопасности: "Нам надо определить, что еще необходимо предпринять для укрепления безопасности нашего государства с учетом быстро меняющейся обстановки".

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост - 2". До меня была немедленно доведена эта информация, - подчеркнул глава государства. - Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".

"Это ваша функция, считайте это приказом для вас", - обратился глава государства к военным и силовикам.

Президент подчеркнул, что США и Евросоюз в этих условиях заявляют, что будут готовы легализовать наших беглых как политическую силу, существенно нарастить поддержку деструктивных элементов, обострить обстановку на западной границе вплоть до открытия "второго фронта".

Александр Лукашенко напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России в Украине и говорил, что Беларусь не позволит стрелять в спину русским. "Это так образно было сказано, чтобы вы запомнили, но я тогда видел, что для нас самое опасное направление - это западное. И если бы мы его оголили, мы бы уже сегодня стояли на пороге войны. Но мы оставили там Вооруженные Силы. Более того, мы укрепили западное направление", - обратил внимание Президент.

По его словам, еще в 2020 году коллективный Запад попытался совершить блицкриг в отношении Беларуси, начав с цветной революции и мятежа. "Не вышло. Второй этап - экономическое удушение и информационное давление на Беларусь. Видят, что санкции не сработали. Значит, и экономически удушить они нас не смогли, не получилось. Что остается? Остается единственный способ - силовое решение вопроса: через диверсии, провокации, что приведет к дестабилизации обстановки в нашей стране (это их план), а затем, если получится, навязать военные действия. Это весьма актуально на современном этапе", - сказал Президент.

"Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них - на северных? Ну, зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью", - сказал белорусский лидер.

В обеих странах об этом давно знают. Более того, об этих планах глава белорусского государства неоднократно предупреждал и своих граждан, и мировую общественность. "Мы это видели, знали, мы создавали батальонно-тактические группы, мы отрабатывали защиту южных рубежей, что делаем и сейчас. Там на постоянной основе дежурят наши Вооруженные Силы", - отметил Президент.