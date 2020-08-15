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Лукашенко предостерегает от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей
Лукашенко предостерегает от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей.
"В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве", - сказал Президент.
"Я, как Президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они - те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти", - подчеркнул Глава государства.
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