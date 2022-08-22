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Лукашенко представил Юрия Назарова в должности управделами Президента
22 августа Александр Лукашенко представилЮрия Назарова в должности управляющего делами Президента, сообщает БелТА.
Президент отметил, что Юрий Назаров в этой сфере человек не новый: в 2010-2013 годах он работал в должности заместителя управляющего делами Президента.
"У меня с ним состоялся ни один разговор до назначения, и мы договорились, что, пока я буду в командировке, он ознакомится с нынешним состоянием дел, если нужно, познакомится с кадрами отдельными, с которыми он не знаком еще. Так и поступили, - рассказал Президент. - Управление делами - структура особая в органах государственной власти Беларуси. Здесь также решаются вопросы общегосударственного значения, и должность управлявшего делами в кадровом реестре расположена в верхней строчке как высшее должностное лицо. Это значит, что, кроме тех функций, в его компетенцию входит все - все те задачи надо решать, которые решаются на территории Беларуси".
Как сообщалось, 16 августа Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, в частности, сменив руководство в Управлении делами Президента. Чуть более года возглавлявший этот орган Валерий Иванов обратился к главе государства с ходатайством о переходе на другую работу. Александр Лукашенко эту просьбу поддержал.
Управление делами Президента возглавил заместитель премьер-министра Юрий Назаров. В должности вице-премьера он курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки и науки.
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