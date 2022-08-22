Лукашенко представил Юрия Назарова в должности управделами Президента

"У меня с ним состоялся ни один разговор до назначения, и мы договорились, что, пока я буду в командировке, он ознакомится с нынешним состоянием дел, если нужно, познакомится с кадрами отдельными, с которыми он не знаком еще. Так и поступили, - рассказал Президент. - Управление делами - структура особая в органах государственной власти Беларуси. Здесь также решаются вопросы общегосударственного значения, и должность управлявшего делами в кадровом реестре расположена в верхней строчке как высшее должностное лицо. Это значит, что, кроме тех функций, в его компетенцию входит все - все те задачи надо решать, которые решаются на территории Беларуси".