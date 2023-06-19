Подготовку к электоральной кампании 2024 года обсуждали во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом главу Центризбиркома Игоря Карпенко. В начале 2024-го в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. Это предусмотрено обновленной Конституцией. Предстоит избрать парламент, депутатов местных советов, также сформировать состав Всебелорусского народного собрания в его новом статусе.

Мы уже накануне выборов. Новизны очень много. Особенно в плане Всебелорусского народного собрания. Речь идет о выборах в парламент и о соответствующем указе Президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов. Тем более об издании указа. Я поручу сегодня Администрации Президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе (и правительство подключили) оптимальные сроки принятия этого указа. Думаю, ваше предложение в этом плане разумное. Не вы ж одни его придумали. А выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания указа о выборах - это вопрос, считайте, решенный. Александр Лукашенко

"Вы вторым вопросом ставите вопрос о взаимодействии с государственными органами. Вы очень правильно предлагаете - ничего не надо отбрасывать - у нас есть большой опыт и практика проведения выборов, в плане задействования органов власти, - подчеркнул Президент, обращаясь к Игорю Карпенко. - Все в вашем распоряжении - вы отвечаете за организацию, а все государственные органы и структуры, я в том числе, будем вам помогать осуществить тот план, который мы согласовали все вместе. Единый день голосования тоже новизна, мы избираем все советы по вертикали, поэтому работы будет достаточно. Не спеша, спокойно мы проведем эту работу".

Затронули тему информационного обеспечения. И хоть здесь есть большой опыт, среди предложений - активно задействовать в ходе подготовки и кампании в интернете. Чтобы для людей максимально понятно и удобно донести информацию: когда и как будет проходить единый день голосования. Было сказано и о приглашении международных наблюдателей.

Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятать нечего. В нужное время, когда подойдет срок, когда мы сочтем нужным, мы пригласим наблюдателей. Чтобы они видели, как будут проходить выборы. Чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы, как в Америке там. И стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификаций куча. Это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы. Александр Лукашенко

Александр Лукашенко подчеркнул, что прятаться нечего: " Около 80 % однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20 %, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как Президент".

Отдельно глава государства обратил внимание на формирование Всебелорусского народного собрания. "Закладываем определенный фундамент в этом деле. Нарабатываем опыт. Надо очень внимательно к этому отнестись. Очень много в Конституции и в законах определено: численность, как избирать, от кого избирать и так далее. Споров здесь нет. Тоже надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания, - сказал Президент. - Там будут разные люди. Там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги. И нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разными, чтобы мы правильно принимали решение".

То есть избирательная кампания будет проходить в новых реалиях и правовых рамках. Тем не менее, Центризбирком и органы власти, которые причастны к организации выборов в соответствии с законодательством, полностью готовы к тому, чтобы провести единый день голосования в установленные сроки - 25 февраля 2024 года.

В целом Президент согласился с подходами, которые были обозначены. В частности мы договорились, что в ноябре внесем проект указа главы государства о проведении выборов в единый день голосования. Но до подписания данного указа будем проводить ряд процедур, которые предусмотрены избирательным законодательством. До 1 сентября предстоит определить примерную численность избирателей и количество округов по выборам депутатов в местные советы. До 1 октября должны сформировать депутатов Палаты представителей, и до 1 ноября должны сформировать округа по выборам депутатов местных советов. Игорь Карпенко