Лукашенко предупредил местную вертикаль: Никому легкой жизни не будет, нас ждут непростые времена

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, предупредил руководителей местной вертикали, что легкой жизни для них не будет, впереди непростые времена, сообщает БЕЛТА.

"Никому легкой жизни не будет, вы на передовой. Нас ждут непростые времена", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в будущем году состоятся выборы местных советов и депутатов Палаты представителей. Кроме того, в новом формате пройдет Всебелорусское народное собрание. Эти кампании, подчеркнул он, надо провести честно, достойно, аккуратно. "И президентские выборы не за горами. Поэтому работе с людьми надо уделить особое внимание", - поставил задачу глава государства.

"Вопросов, которые вас не касаются, там нет. Школы - ваши, дома культуры - ваши, спортивные объекты - ваши, больницы (на злобу) - тоже ваши. Чтобы не получилось, как в Узде, по-моему. На совещании я недавно сказал, что комиссия проедет в те больницы, где уже были. И что вы думаете? Заехали в Узду - а там еще хуже, чем было первоначально. Это никуда не годно. Поэтому приходите и руководите. У вас район, у вас - город. Самая интересная у вас работа. Начинайте. Управляйте процессом. Еще раз говорю: только аккуратно относитесь к людям, специалистам. С плеча не рубите. Но если воз не тянет, объяснить надо. Все должно быть справедливо, тогда меньше будет обиженных", - отметил Президент.

"Запомните: у вас нет не ваших вопросов в вашем районе. Все ваше. Даже если в Орше завод республиканского подчинения, все равно это ваше. Кадры, контроль за их деятельностью - это ваша задача. Если что-то не так, докладывайте в Администрацию Президента: кадровые вопросы там варятся. Смотрю - подбор ребят крепких. Очень надеюсь, что и результат будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отдельное внимание глава государства обратил на ситуацию в Оршанском районе: "Очень интересный город и район. Есть с чем работать. Там и в сельском хозяйстве неплохо, но должна быть рука, организация. Про промышленность я уже не говорю. Орша - прекрасный город. Россия рядом. Все, что в Орше производится, Россия с руками и ногами готова купить".

Обращаясь к Игорю Морозу, Александр Лукашенко подчеркнул, что работа в новой должности председателя Оршанского райисполкома является для него возможностью проявить себя: "Это хорошее начало на глазах у Президента. Справишься - значит, с карьерой твоей все определено".

"Приложу максимум усилий", - ответил Игорь Мороз.

Было отмечено, что на прежнем месте работы - во главе Сенненского района - его хорошо характеризуют. Президент на этот счет заявил о своем намерении в этом году побывать в Сенненском районе и лично ознакомиться с ситуацией.