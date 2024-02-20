Лукашенко предупредил о готовящейся силами западных спецслужб провокации в Польше

Быть максимально готовыми к нейтрализации любых вызовов и угроз - такие задачи перед силовым блоком страны поставил Президент (глава государства сегодня собрал большое совещание с руководством госорганов системы обеспечения национальной безопасности).

Совещание с руководящим составом госорганов системы обеспечения национальной безопасности

Александр Лукашенко скажет прямо: мир на краю пропасти. Геополитическая обстановка не оставляет иллюзий о скорой возможности снизить градус эскалации. В таких реалиях самоуспокоение недопустимо. Растет число горячих точек, а с ними угрозы применения ядерного оружия. НАТО наращивает военный контингент у границ Союзного государства, втягивает в свои ряды новых членов. Военная сила стала главным аргументом коллективного Запада в борьбе за мировую гегемонию, многополярность даже не рассматривается. И Беларусь - в эпицентре глобального противостояния. Президент убежден: прогноз неутешительный.

Президент: Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать

"Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", - сказал Президент.

"Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции - это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины", - добавил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, чем закончились игры с украинскими лидерами в "партнерскую" политику: "Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. И войной. Сейчас с Украиной так же играют. Туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий".

Александр Лукашенко обратил внимание, что и Беларусь хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну.

Сегодня уже мало реальных оценок ситуации, уверен Президент, нужно быть на шаг впереди. Ошибки непростительны. Их цена - наши мир и безопасность. За усиливающейся милитаризацией Запада стоят не нарушение чьих-то прав, попрание демократии или несоответствие стандартам. Декларирование подобных принципов - удобное прикрытие. За ним территориальные амбиции и реальный интерес к нашим землям. Беларусь должна быть готова к любому развитию событий.

Президент: Нам война не нужна

"Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", - подчеркнул глава государства.

По его словам, установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой: "Под предлогом или без - не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе".

"Поэтому за рубежом пытаются создать новые, но уже подконтрольные США и Евросоюзу региональные инициативы, - сказал Александр Лукашенко. - План до невозможности примитивен. Он должен включить в себя помимо Польши, Румынии, Венгрии и Словакии "нейтральные" Украину и Беларусь. При условии, что Беларусь будет "отрезана" от России. Разумеется официальный Минск рассматривается как сателлит Польши. Вам это ничего не напоминает?"

"Сегодня крайне важно не просто реально оценивать обстановку и понимать, что происходит, но и оперативно действовать. И надо действовать на упреждение. Мы все, в первую очередь люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы", - подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь хорошо осведомлена о замыслах наших оппонентов (разведка работает). Западные соседи, наверняка, используют важные политические события в нашей стране, чтобы раскачать обстановку. Провокации - лишь один из способов давления. Президент поделится оперативными данными.

"Все добытые разведкой сценарии различного рода провокаций, проведения экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно предаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): "польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь", - рассказал Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что нужен повод и "заварушка". "Все старо, как мир. Когда-то фашисты - Гитлер подготовил такую операцию на границе с Польшей, чтобы спровоцировать начало военных действий. Сейчас эти мерзавцы. Ладно американцы - им все равно - последний украинец или последний поляк помрет… Но как могут поляки с американцами договариваться о таком сценарии?! Это вопрос, - отметил Президент. - Знаете, после этого сейчас начнется вой: "Ах, вот тут он нагнетает ситуацию, пугая поляков!". Я сказал, а вы делайте выводы - я говорю полякам и прочим. Поживем - увидим. Но мы предупредили по-братски польский народ, чтобы были аккуратны и осторожны".

"Одновременно Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить наших "тихушек" и "лахушек". Понимают - они не способны перевернуть Беларусь, реализовать сценарий уже ни цветной какой-то революции и какого-то марш-броска сюда, в Беларусь. Они не смогут реализовать вооруженное вторжение. Мы следим за этим процессом, видим их подходы к руководителям в Беларуси как в военной сфере, так и гражданской, - сказал Президент. - Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы - от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным".