Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях их угроз в отношении Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил польских политиков о последствиях их угроз, которые в последнее время то и дело озвучиваются в адрес Беларуси. Об этом глава государства заявил, принимая сегодня с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, сообщает БелТА.

Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Александр Лукашенко

"Это я так образно говорю - через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта", - пояснил белорусский лидер.

Он констатировал, что польская сторона своими заявлениями пытается напугать и играет на обострение ситуации. "Они пытались решить свои внутренние и внешние проблемы за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши", - заявил глава государства.

Он напомнил, что внутри самой Польши накопилась масса проблем, включая тему абортов, вопросы фермеров, а в последнее время и женщины, матери уже поднялись в защиту беженцев, которых удерживают на границе.

"Они (власти Польши. - Прим. БелТА) говорят о наших выборах. А вспомните, как победил Дуда (Президент Польши Анджей Дуда. - Прим. БелТА). Там же несколько голосов перевесом. И это была полная фальсификация. И если бы американцы не вмешались, там бы была бойня хуже, чем… Вот все, что происходило у нас в 2020 году, это было бы цветочками. Но американцы вмешались, сказали: стоп, пускай Дуда еще поработает, потом оппозиция придет к власти. Там все внешне управляемо, - заметил белорусский лидер. - Они нас упрекают. Что нас упрекать? Сфальсифицировали выборы, поставили во главе этого Дуду, который побежал уже по странам Балтии, коалицию какую-то собирает от "можа до можа" (фраза "от моря до моря" на польском языке. - Прим. БелТА). Не будет от "можа до можа"!

Президент констатировал, что Польше просто надо выбить из Евросоюза финансирование на миллиарды, а им не дают, потому что эта страна не соответствует стандартам Евросоюза. "И второе - отвлечь население Польши от тех проблем, которые там существуют", - отметил он.