Лукашенко предупредил страны Запада: Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь
Лукашенко предупредил страны Запада: Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь
Во время рабочей поездки в Брестскую крепость Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство не позволит странам Запада раскачать Беларусь, в том числе в период электоральной кампании 2024 года, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси учли опыт, полученный во время избирательной кампании 2020 года: "Мы уже этого наелись, мы люди опытные, обучаемся как следует".
"Пусть даже не рассчитывают раскачать Беларусь.Мы этого не позволим", - заявил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА