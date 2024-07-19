Лукашенко предупреждает: Ответственность за ход уборочной кампании будет серьезнейшая

Урожайность сельскохозяйственных культур в стране ожидается выше прошлогодней, однако, чтобы собрать все быстро и без потерь, необходимо решить ряд проблемных вопросов. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание 19 июляво время селекторного совещания, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сейчас наступил решающий этап летней страды.

"В этом году у нас ситуация должна быть гораздо лучше, чем в прошлые годы. Особенно на уборке урожая и заготовке травянистых кормов. Так, как в этом году, сельское хозяйство мы никогда не поддерживали. И техника была передана, и вопросы материальные решены. Предупреждаю всех: ответственность будет серьезнейшая. У нас сегодня в поле небывалый урожай",

- заявил Александр Лукашенко.

По его словам, урожайность ожидается заметно выше прошлогодней. Как докладывают Президенту, валовой сбор колосовых составит около 10 млн т. Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркивает: это должен быть минимум.

"Однако это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, их нужно убрать быстро и без потерь. Тогда и все потребности в зерне на год вперед закроем, и кормовую базу обеспечим, и на импорте сэкономим. Как обычно, у нас есть подводные камни",