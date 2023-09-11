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Лукашенко: Президент Эрдоган превзошел ожидания турецкого народа

Лукашенко: Президент Эрдоган превзошел ожидания турецкого народа

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил заслуги своего коллеги Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по выстраиванию независимой политики страны. Об этом он заявил на встрече с послом Турции Мустафой Озджаном, пишет БЕЛТА.

"У нас большой интерес к вашей суверенной независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. В этом, конечно, ваш Президент превзошел, можно сказать, всякие ожидания турецкого народа", - подчеркнул Президент Беларуси.

"Мы готовы делать все для того, чтобы ваша страна развивалась. Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо. Хотел бы обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время", - сказал Александр Лукашенко на встрече с послом.

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