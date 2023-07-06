Лукашенко: Президентов России и Беларуси пытаются представить варварами, которые воруют детей и "едят" их

Президентов России и Беларуси пытаются представить мировой общественности варварами, которые воруют детей и "едят" их. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что с современными технологиями уничтожить человека или группу людей, даже очень охраняемых, не составляет проблем. "Абсолютно никаких проблем. Видя, как развиваются события на фронте с этими беспилотниками… Просто надо думать о последствиях. Лучше всего представить мировой общественности Путина и Лукашенко некими варварами, которые воруют людей, детей и "едят" их. Начали обвинять сначала Президента Путина в том, что дети перемещались с Донбасса в Российскую Федерацию. Вы видели, что эти дети перемещались из районов боевых действий ради спасения, некоторые с родителями", - рассказал Президент.

Что касается Беларуси, то оздоровлением и реабилитацией детей Донбасса занимается общественный деятель Алексей Талай: "Я вообще преклоняюсь перед этим человеком", - подчеркнул белорусский лидер. По его словам, многие другие представители Беларуси бывали лично на Донбассе и душой прониклись к проблемам детей, находящихся там. И на уровень главы государства была вынесена инициатива организовать для таких детей оздоровление и отдых в Беларуси, на что Александр Лукашенко отреагировал положительно и как председатель Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России поручил выделить средства из союзного бюджета.

"Мы привозили этих детей. Для нас это было естественно, я и не вникал в эту тему. Но вдруг потом, за все это доброе, прочитал в обзоре: "Лукашенко в Гаагу…" За что? - "За то, что он ворует детей, крадет, перемещает…" Мы никого не крадем", - подчеркнул Президент. В Беларусь приезжают большие группы детей, отдыхают здесь, оздоравливаются, а потом уезжают назад. "Никакого преступления мы здесь не совершали и совершать не собираемся. И будем приглашать, если на это будет необходимость, если их родители или той или иной детский дом обратятся к нам с этой просьбой", - добавил он.