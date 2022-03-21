Лукашенко при назначении управленцев: Очень вам благодарен, что вы в непростое время идете на госслужбу

"Ребята, я вам очень благодарен, что вы в непростое время идете на государственную службу, становитесь государственными служащими. Хотя вроде и работа у вас сейчас, до назначения, была хорошей, спокойной, нужной народу и государству. Но здесь очень горячо сейчас. Поэтому благодарен вам за то, что вы рискнули в это время стать государственными служащими. А государственными людьми вы и так были до назначения", - сказал глава государства.