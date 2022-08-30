Лукашенко: При принятии Конституции зря не рискнули предложить людям избирать президента на ВНС

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при принятии обновленной Конституции зря не рискнули предложить установить порядок, при котором органы власти, и особенно Президент, избирались бы на Всебелорусском народном собрании. Об этом глава государства заявил на совещании по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений, сообщает БелТА.

"Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Я изучал систему партийного строительства и выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно Президента, на Всебелорусском народном собрании", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что выборы Президента в той или иной степени раскачивают ситуацию, в ряде стран существует другая система. Например, в Китае, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП).

"Все-таки политика и партийная деятельность и прочее - это тоже профессиональная работа", - отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь ВНС как раз и состоит из профессионалов, являет собой срез всего общества, в то время как далеко не все из миллионов избирателей могут быть действительно погружены во все процессы.

"И вот весь срез общества профессиональный, политический был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали Президента. Полномочиями любыми можем наделить. Что сегодня избираемый Си Цзиньпин на ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость (что не предложили такую норму в Конституцию - прим. БелТА)",

- сказал Президент.

Глава государства рассказал, что, с одной стороны, не пошел на такой шаг, чтобы не отбирать это право выбора у народа. "Сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость - мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться", - заявил Александр Лукашенко.

С другой стороны, поделился размышлениями Александр Лукашенко, его могли начать обвинять в том, что он боится народа и хочет держаться за кресло. "Никогда у меня не было такой цели. Нет и никогда не будет. Не главная у меня задача сохранить власть, как они говорят. Совсем нет такой проблемы", - подчеркнул он.



